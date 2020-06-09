高雄市長韓國瑜遭罷免後，未來動向備受矚目，然而，韓究竟能否東山再起，也成為焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，韓國瑜唯一的機會是等總統蔡英文犯錯，就像是距今一年半前那樣。他提及，蔡韓間存在接近完美的共變關係，蔡英文好，韓國瑜就慘；反之，蔡英文差，韓國瑜機會就來。

游盈隆在臉書指出，2019年12月下旬，他在選前最後一次全國性民調中，運用感情溫度計去測量台灣選民對蔡英文和韓國瑜的感情溫度。結果發現，蔡英文57.92度，而韓國瑜38.17度。這和大選最後兩人得票率想比竟然都差不到1個百分點。不過重點是用同樣的調查方法，韓國瑜從2018年12月的62.12度，一路下滑，到2019年12月僅剩38.17度。為什麼韓從人氣高點到低點，短短一年間，溫差足足24度，原因深值探究。

韓國瑜還有未來嗎？游盈隆認為，韓國瑜唯一的機會是等蔡英文犯錯，就像是距今一年半前那樣。蔡韓存在著接近完美的共變關係，蔡英文好，韓國瑜就慘；反之，蔡英文差，韓國瑜機會就來。「重要的是，蔡英文會重蹈覆轍、故態復萌嗎？一般說來，人有理性，那種機率不大。但人就是人，人還是有犯錯的時候」。

(中時電子報)