資深藝人黃安受到新冠肺炎疫情影響，留在台灣老家無法返回大陸，不過他昨天一早就在微博發文高喊：「回北京啦」，更附上準備住14天防疫飯店的照片，內部豪華寬敞的設計，讓網友驚呼根本去度假。
黃安昨天一早在微博發文：「回北京啦！飛兩個半小時，之後隔離14天，耶」，字句藏不住興奮雀躍的心情，照片中看出航班幾乎全數取消，機場空蕩蕩的冷清樣，即便疫情趨緩，仍有候機旅客戴防護帽防疫，此外也PO出他住進隔離14天的防疫飯店照片，房型不僅寬敞，還附有客廳、雙洗手檯、浴缸等設備，一晚最便宜要價近2800元台幣。
此外他也PO出飯店準備的餐點，表示早晨6點出門後，直到過了12小時才盼到當天第一餐，還搞笑表示：「屋裡有野獸，會咬人呢，送完餐快走」，雖然菜色相當豐盛，仍有網友詢問：「如果餓了，可以叫點其他東西吃嗎」，他則回應：「不准點餐、不收快遞，就是這麼硬氣，讚」。
(中時電子報)
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