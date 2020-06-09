高雄市長韓國瑜罷免案通過，引發許多支持者不滿，擬發起「報復性罷免」，時代力量議員黃捷、立委陳柏惟、民進黨議員王浩宇等人都在名單中。對此陳柏惟回應，「或許可以試試看，但應該滿辛苦的」，昔日對手顏寬恆則表示尊重。

陳柏惟因多次發言惹議，像是要政府成立內交部、指大陸挖海砂是為攻台，還曾在臉書PO文「打手槍」引發爭議，遭點名最應該被罷免。根據陳柏惟的選區，罷免門檻為7萬2千多張同意票，比起2020立委選舉對手顏寬恆的得票數，遠遠超過門檻。

遭網友點名，陳柏惟老神在在，直言要罷免「真的滿辛苦」，如果民眾覺得自己做得不好，或許可以試試看，會努力不要讓自己成為最後一名，且在這個會期也全勤，在工作上該做的事情都有做，對自己的存亡相當有自信。

顏寬恆接受《中天新聞》採訪時表示，很多人對於某些議員、立委的言行，真的是看不過去，或者是認為要罷免他，對此都尊重。

（圖／中天新聞畫面）

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(中時電子報)