封測廠南茂（8150）受驅動IC封測需求轉弱影響，2020年5月合併營收降至近4月低點，但在記憶體封測需求持穩下，仍優於去年同期、續創同期新高。公司先前預期，第二季營收將較首季持平或下滑個位數百分比，平均稼動率估落於76～79％間。

南茂公布2020年5月自結合併營收17.89億元，雖較4月18.54億元減少3.51％、降至近4月低點，仍較去年同期17.09億元成長4.69％，續創同期新高。累計1～5月合併營收92.3億元，較去年同期77.3億元成長19.4％，亦續創同期新高。

南茂董事長鄭世傑先前表示，居家隔離防疫措施帶動各項記憶體相關應用需求，將使南茂第二季記憶體封測營收持穩。不過，手機需求偏弱加上其他未確定因素干擾，將使驅動IC第封測需求衰退，預期第二季整體營收將較首季持平或下滑個位數百分比。

展望下半年，鄭世杰指出記憶體以DRAM和NOR Flash動能較強，NAND Flash需視手機需求而定。驅動IC方面，應用於手機的小尺寸面板仍較辛苦，但平板、NB等中尺寸面板需求穩定，且OLED及觸控面板感測晶片（TDDI）需求將持續增加，有助營運接單成長。

南茂首季資本支出約11.38億元，因應疫情造成市況不確定性高，公司對今年資本支出維持審慎態度，不會過度擴張。同時，將進行產線智動化、智慧化及製程優化，降低營運成本、提升人均營業額，以持續強化公司營運競爭力。

歐系外資先前出具報告，認為南茂第二季展望符合預期，預估營收將季減4％，但毛利率可望維持20％水準，並看好記憶體需求動能可望持續至下半年，維持穩定毛利率水準。因此，將南茂今明年每股盈餘預期調升2～5％，維持優於大盤評等、目標價41元不變。

(時報資訊)