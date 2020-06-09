台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內各大企業力挺國旅，將過往以海外居多的員工及企業獎勵旅遊規畫在台舉辦，共同活絡消費市場。旅遊業者雄獅（2731）宣布攜手紅崴科技集團，簽訂600人5天4夜花東之旅合約，將透過台鐵專列深度暢遊花東，體驗台灣之美。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛祭出封城管制防疫，使旅遊業成為「海嘯第一排」受災產業。雄獅2020年5月自結合併營收6382萬元，月減36.85％、年減97.7％，續創歷史新低，累計1～5月合併營收46.14億元，年減63.08％，亦續創同期新低。

不過，台灣疫情在因應措施得當下持續趨緩，民眾外出信心及意願恢復，帶動國旅市場回溫。政府亦推出多項振興措施以提振內需消費力道。在邊境管制尚未解除下，觀光局自7月起推出「安心旅遊國旅補助方案」，盼將以往出境市場的8千億元產值導入國旅市場。

雄獅因應疫情衝擊，4月底即宣布將轉型「生活文化產業」集團因應，除攜手農委會搶攻求生「4支箭」，亦調整集團資源、將國旅團隊編制擴大至1500人，固守擴大北、中、南3大客源地經營，並深化全台7大目的地經營及在地談判力道，加大經營深度及廣度。

在疫情尚未完全解封前，雄獅推出實名制、配額制、安心制3大安全旅行制度，並整合觀光產業鏈資源，發展客製化、高端、主題分眾的國內遊程，盼藉此發展台灣的新型態旅遊，同步提升旅遊服務品質，帶動台灣觀光產業發展。

隨著國內疫情趨緩，國內各大企業將過往安排海外的企業獎勵或員工旅遊改在國內舉辦，雄獅多年來承辦許多大型獎勵旅遊專案，以深度、精緻的客製化旅遊服務備獲好評，此次宣布攜手紅崴科技集團，簽訂規模達600人的國內獎勵旅遊合約大單。

雄獅此次將為紅崴科技集團規畫8月11日出發的5天4夜「2020經銷商花東縱谷振興國內經濟獎勵之旅」，規畫透過搭乘台鐵專列深度暢遊花東知名景點，並安排入住五星飯店和精彩在地特色晚宴。

紅崴科技集團往年皆會舉辦員工海外獎勵旅遊，今年原定搭乘郵輪赴日賞櫻，隨著年初新冠肺炎疫情爆發，集團將獎勵旅遊延至年底、另行規畫義大利、北海道、澳洲等地區。不過，隨著疫情蔓延全球，決定暫停所有國外獎勵旅遊規畫、並改在國內舉辦。

(時報資訊)