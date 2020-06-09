當NBA球星為了黑人佛洛伊德(George Floyd)事件走上街頭，有人在旁邊提醒他們是不是忘了什麼。這些球星的記憶力可能很差，因為香港爆發街頭示威的時候，他們忘了自己並沒有支持抗議的群眾。一位美國網友William Mok說：「黑人的命很重要，香港人也是啊。」

聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)曾自嘲NBA非常「覺醒」，走在種族、性別多元化的時代尖段，結果他在香港事件卻對北京卑躬屈膝。《紐約時報》去年的一篇觀點以「全世界最覺醒的體育聯盟向中國低頭了」為題嘲笑NBA的雙重標準。

右派媒體FOX更是火力全開：「挺身捍衛社會正義的詹姆斯(LeBron James)正因他的親中言論遭到批評。」他們引述網友的推文說：「詹姆斯等不及20分鐘就衝出來譴責Drew Brees，聲援抗議美國國歌，同時他的中國弟兄們正打算用國歌法來監禁香港人。」

《華盛頓郵報》則指出「NBA才不在乎中國和所謂覺醒，他們只是要錢而已。」這派觀點認為，NBA聯盟內以黑人球員為主力，海外以大陸的騰訊為合作伙伴，他們沒有崇高的政治理想，所謂親陸、親黑都只是生意考量。

不過對於詹姆斯等球星來說，香港畢竟遠在千里，而身為黑人，他們對於佛洛伊德的悲劇絕對有切身之痛。詹姆斯說過他只會批評他熟悉的政治事件，「挺黑不挺港」也不算違反他自己設下的原則。

(中時電子報)