今天鋒面北移，中部以北、東北部仍有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲午後山區有雷陣雨。氣象專家吳德榮指出，最新美國模式模擬，菲律賓東方海面的熱帶系統，有機會在周六(6/13)生成為今年第2號颱風「鸚鵡」，穿過呂宋島到南海。氣象局則指出，周五起熱帶系統有些外圍水氣會上來台灣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，最新各國模式模擬，周六(6/13)熱帶系統將由菲律賓東方海面穿過呂宋島，美國模式模擬的發展，其熱帶系統達輕颱強度，成為今年第2號颱風「鸚鵡」，而歐洲模式模擬尚無明顯發展。周五至下周一(6/12~15)，熱帶系統通過呂宋島時，南方水氣逐漸增多，東南部、高屏有局部短暫陣雨，大氣不穩定度提高，其他地區午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢的機率。

氣象局預報員李孟軒表示，熱帶系統預計周五、周六通過菲律賓，到時候有些外圍水氣會上來台灣，使迎風面的東半部有短暫陣雨，午後中部以北、南部山區有局部短暫雷陣雨。未來是否會生成為第2號颱風「鸚鵡」，李孟軒表示確實有成颱的機率，但須觀察2、3天，等熱帶系統通過菲律賓，到南海時要再看。

(中時電子報)