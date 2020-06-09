罷韓通過後，行政院副院長陳其邁接任高雄市代理市長呼聲最高。對此，資深媒體人陳東豪直言，高雄代理市長98%是陳其邁。此時，同台節目主持人劉寶傑驚呼，怎麼會這麼確定？陳東豪表示，因為時間有限，因此決定就讓陳其邁直接上陣面對考驗，展現自身能力給高雄市民看。

陳東豪在政論節目《關鍵時刻》上表示，高雄代理市長98%是陳其邁。這時，劉寶傑質疑，為什麼是陳其邁？陳不是要參加補選嗎？若陳其邁任代理市長又參加補選，不就有球員兼裁判之嫌？陳東豪直言，現在已經不管這件事情了。因為要考慮球員兼裁判，還要等三個月到六個月，若高雄市長韓國瑜提訴訟的話，還要等多久？那就不等了，讓陳其邁直接去接。

劉寶傑又問，為什麼非陳其邁不可？陳東豪回應，現在的高雄什麼都落後了。其次，時間有限，因為高雄市長這任期四年已經過了一年半了，剩下兩年半，補選要花三個月，如果又提訴訟，就六個月或者一年都有可能，超過一年就不用補選了。那時代理市長還要換嗎？不如就讓陳其邁直接面對市民的考驗。而陳其邁接任市長，也是民進黨內大部分的共識。

陳東豪強調，國民黨在高雄市還是第一大黨，議會席次占多數，陳其邁直接上去，就接受國民黨的監督，展現能力給高雄市民看。的確，高雄市民的民氣反撲了韓國瑜，但是如果民進黨再度執政後，沒有把高雄帶起來，民意又將會反撲民進黨。

(中時電子報)