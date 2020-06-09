美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）旗下的經濟測定委員會昨（8）日宣布，新冠肺炎疫情爆發後，美國經濟早在今年2月進入衰退期，終結史上最長的經濟擴張。

美國國家經濟研究局的經濟測定委員會昨日在聲明稿中宣布，鑒於就業程度以及生產力出現前所未見的下降程度，並且擴及整個美國，他們將此認定為衰退。

聲明稿指出，委員會注意到新冠肺炎疫情與公衛措施，導致這次衰退和先前的衰退期有些不同。

自二次世界大戰以來，每次衰退期約持續6至18個月，1929年開始的經濟大蕭條（Great Depression），當時美國經濟衰退長達43個月。

經濟何時復甦將會決定這次衰退是否像前幾次衰退期一樣，留下長久影響，例如2007年至2009年間的衰退期，導致數十萬藍領生產工作永久消失，造成長期失業以及中低收入家庭薪資凍漲。

(中時電子報)