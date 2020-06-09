今年4月海軍敦睦艦隊返國時，爆發新冠肺炎群聚感染疫情，國防部第一時間啟動調查，並將海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將2人調職懲處。據了解，調查後認為高、陳二人明無重大疏失，可望官復原職。但最後仍須國防部長嚴德發決定。

敦睦艦隊返國時，總統蔡英文特別前往碼頭迎接，但不久後磐石艦官兵傳出確診染疫，軍方隨即於24小時緊急召回700餘位休假官兵，然而官兵疫染已造成社會恐慌，嚴德發為此自請處分並向社會道歉。所幸，所有被匡列與官兵接觸者，無人被感染。敦睦744位官兵共有36人確診，大多都為輕症，截至目前為止只剩1人尚未出院。

日前國防部副部長張哲平上將登上磐石、承德與康定等3艦慰問官兵時表示，調查結果會在本周對外說明，並安撫敦睦艦隊官兵，「大家委曲了!」據了解，調查認為高、陳2人並未傳出有重大疏失，預料兩人有望官復原職。據了解，國防部也傾向認同前述調查結果，但最後仍須部長決定。

(中時電子報)