小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】台積今股東會 下修財測機會低

台積電股東會9日登場，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，聯發科、高通、蘋果下半年對台積電貢獻大，高速填補海思半導體智慧機業務遺留的產能空缺，代表台積電下修2020年財測機率更低，進一步調高推測合理股價至315元，在股東會前預先送暖。

【2】台股連６紅 市值增２兆

外資6月一路買盤加速回籠，吹響台股反攻號角，權值股成最大受惠族群，權王台積電領軍上攻，大盤短短6個交易日市值激增逾2兆元，重返35兆元大關。台塑四寶低檔彈升，市值增加達千億規模，電、金、傳三大族群齊開資金派對。

【3】13檔外資啟動回補 補漲有譜

熱錢狂湧力抗經濟數據欠佳疑慮，外資6月對台股啟動回補、天天買超，8日累積逾558.7億元，推升指數步步高，連日穩守年線關卡。

【4】摩通喊進蘋果鏈 看高PCB目標價

摩根大通等三大研究機構齊聲喊買蘋果供應鏈後，統一投顧、凱基投顧同時劍指PCB人氣績優股，前者賦予華通（2313）高達60元股價預期，超車里昂證券的55元；凱基投顧則把臻鼎-KY合理股價拉上161元，同為大型研究機構看PCB指標股的最高價。

【5】油國延長減產 油價意外先漲後跌

主要產油國同意把減產行動延長至7月底，加上中國大陸5月原油進口量創新高，帶動國際原油期貨價周一盤中創3個月新高。但專家警告油價上漲速度過快反會傷害石油需求，加上減產時間比市場預期來得短，油價稍後翻黑。

(中時電子報)