OPEC+同意延長減產協議至7月底，周一能源股領軍大漲，美股四大指數漲多跌少，漲跌幅介在-0.26%~+1.70%之間，那斯達克衝破9900點大關，創歷史新高，台股ADR部分，聯電ADR漲2.14%；台積電ADR漲0.67%。

受惠境內解封利多加持，周一台股表現續強，在2330台積電、3008大立光、2317鴻海走強帶動下，周一加權指數最高點來到11,631點，續創本波段新高，終場加權指數上漲達130.92點，收在11,610.32點，漲幅為1.14%，成交金額放大至2032.77億元。

籌碼方面，三大法人合計買超108.70億元：外資買超95.38億元、投信買超16.43億元、自營商賣超3.11億元。

周一櫃買指數漲幅0.80%，收在154.62點，與加權指數同步上攻，目前站穩在5日線(約152點)之上，但留意成交量爆增至690億以上，盤面族群輪動快速，追價強勢股留意資金水位控管。

目前指數站穩5日線上續攻，技術面仍有利多方，但細看盤面變化，部分原先強勢之類股，如板卡、自行車族群，周一皆出現修正，可見資金輪轉快速。

於操作面上，操作強勢股的資金比重須控管、不宜單股重壓，後續選股方向可關注基期相對低之解封概念股，下半年營運升溫5G趨勢股、中大型績優蘋概，及高殖利率族群。

(時報資訊)