日前文化部為鼓勵民眾在6月7日防疫解禁後，進劇場看戲，在臉書上貼出一張「高朋滿座」的照片宣傳。不過宅神朱學恆卻看出其中的不對勁，照片裡只有文化部長李永得，驚呼「給你滿滿的文化部長李永得！」

朱學恆表示，他發現臉書小編迷戀自己老闆大頭照和照片是一種病，而且會傳染，並指出蘇揆臉書小編的迷戀老闆大頭和臉的病毒現在傳染到別的部會了。

朱學恆指出，在大家努力防疫下，現在台灣疫情趨緩，對藝文活動的管制也逐漸放鬆，但他發現日前文化部臉書貼出的一張滿滿都是人的圖，但畫面裡出現的，不是音樂界名人，不是舞蹈界名人，也不是文化界的名人，而是文化部長李永得，他驚呼「這張圖裡面只有一個人，給你滿滿的文化部長李永得!」

朱學恆說，李永得似乎認為現在文化活動可以重開都是他一人之功，「觀眾席滿滿坐的都是他!是不是很帥!」直言這張圖不應該叫高朋滿座，「應該叫做永得滿座啊!畢竟是李永得一個人坐滿了整個觀眾席啊!」

網友們也留言回應，「我不在乎那位小編太狗腿，只是文化部做出這種東西的美感實在讓人擔憂」、「厲害這樣你也看得出是同一個人」、「仔細看有顆頭還不見了」。

文化部臉書照片。(取自文化部臉書)

(中時電子報)