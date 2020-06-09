1名女子將1台停在新竹某汽車旅館旁的百萬名車翹鎖偷走。警方獲報後趕往現場，員警先以警車阻擋女子去路，卻沒想到偷車女竟持續採油門，企圖衝撞警員造成警車毀損，員警情急下不得已朝著車輪胎拔搶射擊近14槍，才制止女子瘋狂行徑逮捕送辦。但法院審理時，根據精神鑑定判定，該名女子在犯案當時，已無法自行辯認當下行為是否合理認知，因此宣告女子「無罪」。

警方調查，偷車女犯案當時正行走在汽車旅館附近，見到1台百萬轎車停在旅館前車鑰匙沒拔引擎發動著，竟起了歹心趁車主不注意時，立即跳上車駕車逃逸。經車主立即報警後，警方火速趕往現場，並以多輛警用汽機車設下阻攔線，但女子卻持續加速衝撞突破警員攔截，警方不得已拔槍朝車輪連射14槍才制止偷車女逃逸移送法辦。

女方出庭時，律師強調女子並無任作案紀錄，且曾有向家人攻擊行為存在，女子父親還曾報警處理，但女子卻聲稱自己沒有爸媽，以及長期有前往精神科看診紀錄。

經法官將其送往精神鑑定，根據鑑定報告判決，女子表示偷車當下，有聽到1位男性的聲音，告知自己不要停下持續往前開，偷車女才因此未停下車來。法院認為，基於精神鑑定得知，偷車女整體過程皆符合思覺失調症，判定偷車女無罪。

(中時電子報)