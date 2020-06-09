高雄市長韓國瑜罷免案通過，中選會將於6月12日正式公告，韓國瑜自公告日起解除職務，4年內不得再參選高雄市長。不過根據《選罷法》規定，韓國瑜在公告日起還有其他選擇，或許有機會逆轉情勢。

《選罷法》規定，中選會將於7日內公告，韓國瑜自公告日起解除職務，4年內不得再參選高雄市長。此外，韓國瑜可自公告日15日內提罷免無效訴訟，若認為有票數不實、賄選等不法情事，亦可於30日內提罷免案通過或否決無效訴訟。

《鏡週刊》依此日程推算，公告日為6月12日，15天內也就是6月27日前，韓營若認為高雄選委會辦理罷免違法，足以影響結果，可提罷免無效訴訟。若勝訴，將重新舉行罷免投票。

另一個則是30天內、7月12日前，韓營須認定此次投票票數不實、相關人員以強迫或其他非法方式，妨害他人行使投票權或執行職務、罷免方相關人員涉賄選或詐術等方法，使投票不正確，或變造投票結果。只要滿足以上三大狀況其中一項，就可提罷免案通過無效訴訟，如果勝訴，韓國瑜則可恢復高雄市長職務。

(中時電子報)