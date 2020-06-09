特力(2908)集團5月合併營收為36.5億元，較去年同月營業收入增12.5%，儘管新冠肺炎疫情趨緩，特力貿易事業部分將持續密切關注各國疫情發展，並運用全方位的供應鏈網絡，提供海外客戶即時專業服務以滿足所有客戶多元的需求，台灣零售通路也將推出一系列活動，帶動銷售穩定成長。

特力集團5月合併營收為36.5億元，其中貿易事業體5月合併營收為20.4億元，占整體營收比重56%；零售營收為15.5億元，占整體營收比重42%。

特力表示，由於歐美客戶拉貨力道仍舊相當強勁，出貨成長動能持續穩定，5月貿易事業體業績較去年同期大幅增加16.1%，連續兩個月的營收表現亮眼，儘管目前全球多國疫情開始轉為趨緩，惟新冠肺炎疫情對全球經濟仍增添了許多不確定性，特力將持續密切關注各國疫情之發展並且運用全方位的供應鏈網絡，提供海外客戶及時專業的服務以滿足所有客戶多元的需求。

在台灣零售事業體部分，特力表示，隨著國內疫情穩定趨緩，民眾出門意願明顯增加，實體店面來客數及提袋率均雙雙成長，以致本月營收產生大幅度躍升，5月合併營收較去同期增加16.4%，連續兩個月均較去年同期成長，顯示特力零售事業的銷售成長動能已逐漸加溫；未來特力除遵守政府單位的各項防疫措施及規定，積極打造安心的購物環境外，台灣零售通路也將推出一系列活動吸引客人回流，以帶動實體通路銷售力道穩定成長。

(時報資訊)