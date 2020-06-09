高市議員黃捷曾因在議會大戰高雄市長韓國瑜大翻白眼，而一夕爆紅，但隨著罷韓過關，網友也出現留言表示要恢復罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。

對此，台北市議員李柏毅在政論節目中指出，黃捷目前的處境真的相當危險，因為在2018年當選時，黃捷的得票數為1萬8千多票，但若罷免投票舉行，也僅需7萬1千多票就可以將黃捷罷免，而韓國瑜在今年年初、狀況最差的時候都在鳳山區拿到8萬多的選票，由此可見黃捷的狀況確實岌岌可危！

(中時電子報)