黃捷會被罷免嗎？李柏毅：岌岌可危 08:472020/06/09 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市議員黃捷哭紅雙眼、泣不成聲。（袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市議員黃捷曾因在議會大戰高雄市長韓國瑜大翻白眼，而一夕爆紅，但隨著罷韓過關，網友也出現留言表示要恢復罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。 對此，台北市議員李柏毅在政論節目中指出，黃捷目前的處境真的相當危險，因為在2018年當選時，黃捷的得票數為1萬8千多票，但若罷免投票舉行，也僅需7萬1千多票就可以將黃捷罷免，而韓國瑜在今年年初、狀況最差的時候都在鳳山區拿到8萬多的選票，由此可見黃捷的狀況確實岌岌可危！ 罷免又開打！ 罷免黃捷連署第一天近600份 傳高雄總質詢將取消 綠議員怒：又自我閹割？ (中時電子報) #黃捷 #李柏毅 #千多 #狀況 #岌岌可危 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜若再戰2年？黃暐瀚分析驚爆結局... - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 關鍵30天！韓國瑜還有2條路 可望恢復高雄市長職務 - 政治 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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