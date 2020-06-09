高雄市長韓國瑜罷免投票通過後，行政院副院長陳其邁被外界視為會接下代理市長或參加市長補選。有評論認為，若高雄市長補選，將對綠營未來接班順序產生影響，變成綠營的燙手山芋，尤其到底是否要由陳其邁直接代理，恐在綠營派系間產生極大矛盾。

陳其邁接下代理市長或參加市長補選的呼聲高！陳昨天被問及此事時表示，代理市長以及包括市政銜接的問題，行政院會基於對高雄市民最大利益，跟整個政局安定考量來安排人選。對於國民黨主席江啟臣可能親征，陳則表示，民意已經做最新的決定，希望高雄能夠趕快重新再出發，不管是任何參選或補選，都必須對於高雄有熱愛，對於市政的非常嫻熟了解，這是高雄市民的期待，相信各黨都會依循這樣方向規劃。據《中評社》報導，若有高雄市長補選，將成英系與海派未來布局接班的問題。

該評論指出，陳其邁若接下代理市長，之後又投入市長補選，邊代理邊辦補選，恐違行政中立，更會被批挨批吃向難看。若不辦高雄市長補選，綠營接班問題成最大影響，2022年綠營再度進行初選，陳其邁若勝出並連任，有意角逐接班的民進黨高雄市黨部主委、綠委趙天麟，將等到2030年才有機會接班，海派應十分不樂見。該評論認為，高雄市長補選與否，將對綠營未來接班順序產生影響，將成燙手山芋。是否由陳其邁直接代理，恐在綠營派系間產生矛盾。

(中時電子報)