鐵道局近日發文，指出11日將執行拆除工程。（李宜杰攝）

台南鐵路地下化前鋒路張宅拆除工程，將於11日重新啟動，自救會長陳致曉今日（9）北上行政院前舉辦記者會陳情，強調當年苗栗大埔徵收案歷經8次訴訟結果、3次定讞才拆除，如今南鐵官司只有一審判決，質疑民進黨政府並沒有給予與苗栗大埔居民同等的司法救濟機會。

鐵道局日前發文前鋒路1號張宅，表明將於10日中午12時斷水電，11日逕行拆除。由於張家拒簽拆屋同意書，再加上文史團體疾呼保存張家百年古井，拆除行動仍充滿變數。

南鐵地下化全線原預定拆除340戶，經磋商協調後，仍有數戶堅決不點頭。鐵道局原於今年3月發文強拆，但考量當時行政訴訟判決尚未出爐，工程再次緊急喊卡。4月都市計畫訴訟一審判決居民敗訴，自救會再提上訴，訴訟持續進行。

陳致曉感嘆，「難道民進黨治下的南鐵居民，比當年國民黨治下的苗栗大埔居民更為低賤，更不具人權，更不配獲得司法救濟？」也有民間團體聲援，當年苗栗大埔張家（張藥房）強拆案，民進黨大力反對，「平平是張家，一樣強拆不同意戶，證明強拆同一色，悔錯看對象。」

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(中時 )