時代力量高雄市議員黃捷因為口紅太紅去高雄市議長許崑源靈堂弔問遭轟，但沒想到婦聯會主委雷倩前去許崑源靈前弔唁，竟在靈堂前面和一群婦聯會女士一同比讚，引發外界議論紛紛。對此，雷倩表示，這照片是有自我鼓勵之意，但因地點不適合，特此致歉。

粉專《只是堵藍》臉書昨天引用新聞媒體《ETtoday新聞雲》的一段畫面，只見畫面中一群人在許崑源靈堂前比讚合照的畫面，《只是堵藍》不可思議表示，「靈堂前比讚！比一次讚不夠！還要比兩次唷！是代表怎樣！消費死者誰能比的上國民黨？有影片為證不用在那邊說造假」。

只是堵藍。（摘自只是堵藍臉書）

對於在靈堂前比讚，雷倩昨在臉書澄清回應，「今天婦聯總會與高雄分會二十餘名姊妹一同到景行廳向許議長致敬，並安慰分會林主委。林主委見到大家，在悲痛中仍關心婦聯會的存續，表示要和姊妹們一起奮鬥，讓大家非常感動」。

雷倩臉書。（圖片摘自雷倩臉書）

雷倩又表示，「出靈堂後，大家在門口決心堅持奮鬥到底。在高雄分會的帶領下，一同為婦聯會加油。雖然這是一張自我鼓勵、面對民進黨逼迫堅持不放棄的照片，但地點仍不適合。特此致歉」。

(中時電子報)