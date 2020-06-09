在國中補習班擔任教師的24歲游姓男子，去年12月間約在交友軟體結識女子小美（化名）到虎頭山看夜景，抵達後發現景點沒開放，2人就到附近摩鐵開房間，發生性關係，事後卻挨告性侵。游男坦言，事發當日有要求小美脫襪、剃毛，但不知道小美未滿17歲，桃園地檢署偵結後認為，全案尚有疑點，加上查無足夠證據，最後將游男不起訴。

小美指控，游男事發當天說他喜歡女生穿短褲，還要求她脫去褲襪、剃毛，後來憑著體型差異對她性侵，回到家後立即封鎖游男，並將事發經過告訴媽媽，最後在媽媽、男友的協助下報警。

游男被捕到案後坦承，的確有提出脫褲襪、剃毛等要求，但不知道美美未成年，且當時對方未拒絕，整個過程及事後都沒有發生任何不快。

桃園地檢署進一步調查發現，小美雖稱被迫與游男發生性行為，卻無足夠積極證據，偵結後對游男不起訴處分。

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(中時電子報)