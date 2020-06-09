台南市安平區四草大橋昨(8日)凌晨1點多又傳出發現海上浮屍，這已是當地20天內第3起浮屍案，讓當地民眾心裡感覺毛毛的，尤其是四草大橋旁為知名的海釣點，每天日夜都有不少釣客在橋上或是橋下釣魚，因此不少有釣客說，「這幾天掛底時，都乾脆直接剪斷掉線，就是怕拉起來看到浮屍。」

有民眾建議，考量四草大橋附近是當地民眾與外地遊客必去的景點，為了安撫附近民眾心理，不知是否能建議地方團體辦法會或是比照其他縣市送肉粽儀式，至少讓民眾心安。

向來是知名景點與釣客朝聖點的四草大橋，近期跳海案件頻仍，上月20日至今，陸續發生3件溺斃案，第一起為40歲女子因感情輕生跳海，救治不及當場溺斃，後兩起案件皆為民眾發現海上浮屍案，前者為關廟區32歲劉姓男子，因工作、考試一直不順遂尋短。

海巡署8日凌晨獲報，在四草大橋獲報出海口南岸一具男性屍體載浮載沈，警消打撈上岸後，死者估計年約20多歲，身形尚完好，依經驗判斷死亡不超過1天，腹部雖有受傷流血，應是遭岸邊消波塊割傷。

死者身上查無任何證件，調閱橋墩附近監視器與指紋比對清查，查出死者為仁德區39歲潘姓民眾，警方正積極聯繫家人處理後事。

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