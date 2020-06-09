大立光(3008)旗下星歐光學站穩自有品牌市場，代工業務亦傳佳音，獨家代工「藥妝龍頭」屈臣氏-韓系品牌pink BY PURE BEAUTY隱形眼鏡，並於今年第1季開始生產，這也是繼大陸廠商之後，第2家由星歐光學代工的客戶，顯示星歐光學優異的產品技術，已成為欲跨入隱形眼鏡領域的廠商代工首選。

由於美觀及衛生習慣改變，隱形眼鏡配戴率逐年攀升，近幾年台灣隱形眼鏡產值每年以兩位數增幅成長，龐大的市場商機吸引廠商積極投入，就連屈臣氏也推出自有品牌-pink BY PURE BEAUTY隱形眼鏡，並找上大立光代工，攜手搶攻隱形眼鏡市場。

星歐光學初期生產營運表現不佳，在大立光執行長林恩平及大立光技術團隊接手進駐後，星歐生產技術大躍進，隨著產品線日益完整，星歐光學以採「自有品牌及代工」併行策略方式搶進市場，一方面積極結合通路商銷售星歐隱形眼鏡，一方面尋找代工機會，由於星歐產品高CP值，在通路銷售成績亮眼，帶動公司業績在2018年順利轉虧為盈。

星歐光學產品於2018年5月在全台屈臣氏上架銷售，由於星歐產品銷售成績不錯，獲欲推出自有品牌隱形眼鏡的屈臣氏青睞，為其代工全新隱形眼鏡，成為星歐光學第一家代工台灣客戶。

由星歐光學代工、屈臣氏的pink BY PURE BEAUTY隱形眼鏡產品於2020年第1季推出，無畏新冠肺炎疫情對市場的衝擊，首波上市推出一款透明片搭配五款彩色片；據了解，星歐與屈臣氏此次發售的透明片，融合浪漫的粉紅風格，首度推出添加多種維他命成分之新一代產品，而彩色片設計引進日韓流行風格，瞄準年輕族群與女性市場，全線產品已在全台400多家屈臣氏獨家販售，預期將可掀起銷售熱潮。

(時報資訊)