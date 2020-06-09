目前全球央行加速降息，投資人應做好低利率時代的長期準備，合庫投信看好美國短年期高收益債市投資機會，合庫投信與安盛投資管理(AXA Investment Managers)攜手合作，推出「合庫美國短年期高收益債券基金」，滿足低利率環境下的收益需求。

「合庫美國短年期高收益債券基金」基金經理人支美智指出，新型冠狀病毒的疫情及油價崩跌對於高收益債券市場的影響程度，可與2008年金融海嘯相比擬，當時全球高收益債券指數均跌破其長期向上趨勢線，與公債利差亦向上突破10%以上，短線來看，高收益債券指數呈現明顯超跌，但中長線來觀察，市場逐漸穩定，指數又再度向上突破續創歷史新高。

支美智進一步分析，相較於一般美國高收益債券或全球高收益債券，短年期美國高收益債券波動度及下檔風險較低，統計短年期與長年期高收益債券於重大事件發生時之表現，2008年金融海嘯期間，短年期的「美銀美林0-3年美國高收益債券指數」表現明顯優於「美銀美林美國高收益債券指數」與「美銀美林全球高收益債券指數」，且新冠疫情波段高點至低點的下跌幅度，「美銀美林0-3年美國高收益債券指數」受到影響也相對較低。此外近十年「美銀美林0-3年美國高收益債券指數」年化波動度4.67，亦明顯低於「美銀美林美國高收益債券指數」的7.09，與「美銀美林全球高收益債券指數」的7.99，顯示短年期美國高收益債券防禦力相對佳。

(時報資訊)