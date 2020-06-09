高雄市長韓國瑜6日遭93萬票罷免通過，結果讓韓粉難以接受，而藝人李明依則在臉書發聲：「一個充滿仇恨的城市」，引發兩派網友激戰，對此網紅「半調子文青」則翻出2006年李明依倒扁照片，反嗆：「怎麼不覺得國家充滿仇恨？」

韓國瑜6日被罷免，李明依在臉書PO文：「一個充滿仇恨的城市，會進步？會好玩？」被質疑不滿罷韓結果引發抨擊，對此她表示沒提到「高雄」2字，反嗆網友是「對號入座」，更無奈表示遭「網路霸凌」，對此網紅「半調子文青」貼出2006年李明依參加倒扁活動的照片，反問：「怎麼就不覺得這個國家充滿仇恨呢」，更表示用她當時講過的話回應為什麼高雄人要罷韓？因為「在位者沒良心，我們是要教育下一代，要有禮義廉恥和誠實」。

對此網友也紛紛回應：「不就是因為民主，她才能參加倒扁活動，到現在都還好好的過日子嗎」、「他們的民主跟我認知的不太一樣」、「她的聲音就是聲音，別人的聲音就不是聲音」。

(中時電子報)