馬刺隊是復賽22支球隊裡最晚重啟訓練場所的，更麻煩的是主力球員艾卓吉(LaMarcus Aldridge)確定因右肩清創手術而剩餘球季報銷。NBA於3月12日停賽，艾卓吉4月下旬開刀，現在聯盟8月要復賽他無法趕上。

總教練帕波維奇(Gregg Popovich)於1996-97球季中途接手馬刺，隔年開始連續22年闖進季後賽(1998-2019)，與費城76人(1950-71)的紀錄並列史上第一，只差1季就能獨占鰲頭。然而本季戰況告急，馬刺隊27勝36敗在西區排名第12，參與「老八爭奪戰」的還有灰熊(32勝33敗)、拓荒者、鵜鶘、國王、太陽。

因為西區咬得很緊，聯盟才會從16隊復賽擴充為22隊。馬刺在沒有艾卓吉的情況下突圍希望渺茫，他本季貢獻場均18.9分、7.4籃板、1.6阻攻。對馬刺這樣的傳統勁旅，本季戰果顯然令人失望。馬刺自1976年加入NBA以來只缺席季後賽4次，如今能指望的只剩另一位主力迪羅薩(DeMar DeRozan)。

(中時電子報)