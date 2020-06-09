樂觀情緒激勵美股刷新高，台股9日開在11,600.01點，台積電（2330）舉行股東會，股價在連漲六天後，9日小跌1.5元，開在316.5元。鴻海（2317）、聯發科（2454）同樣呈現小跌。

投資人深信各州持續重啟、有望帶動經濟快速復甦，市場樂觀情緒激勵那斯達克指數8日率先刷新歷史收盤高，而標準普爾500指數今年以來的報酬也由虧轉盈。

道瓊工業平均指數6月8日上漲1.7％（461.46點）、收27,572.44點，創2月24日以來收盤新高，連續第2個交易日站上200日移動平均線。那斯達克指數上漲1.13％（110.66點）、收9,924.75點，創歷史收盤新高。費城半導體指數下跌0.26％（5.14點）、收1,998.62點。

元富投顧指出，5月解封以來，世界各地雖有零星再感染，但並未全面擴散，或造成二次封城的情形，也就是最壞情況已經過去，在各國拼命振興經濟的帶動下，報復性的經濟成長，反而激勵股市走多頭格局，美股站上26,000點，台股站穩11,000點，向12,000挑戰，而且外資強力回補下，大型股、績優股、金融股成了較強族群，漲多防疫股、中小型股反倒呈現休息狀況，整體盤勢呈現輪漲型態。

(工商 )