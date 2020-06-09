頂新集團旗下連鎖麵包店「布列德」8日在官網公告，表示「因營運調整與疫情衝擊」，將於6月30日停止實體門市的營業。據官網顯示，目前布列德在台共九家店，集中在雙北地區，分別位於士林、新店、中和、板橋、蘆洲、新莊、萬華、大安區等，這些門市將全數在6月底收攤！

布列德原是味全公司於民國96年創立的品牌，當時還是頂新集團三董魏應充擔任味全董座的時代，以引進日本新一代複合式連鎖麵包店經營模式自許，還特別成立味全「麵包事業部」，準備加速搶進烘焙市場，更一度喊出50家店以上的拓展目標；但102年4月，味全將布列德的麵包生財設備、存貨及商標等資產出售予頂新，當時布列德也僅約15家店。

布列德從味全的一個品牌、麵包事業部，到成為獨立的一家公司，儘管店數並不多，但實收資本額高達2.5億元，以同屬連鎖烘焙店來看，比統一聖娜多堡實收資本額6,500多萬還高出許多。據悉，布列德除了台灣，也曾在大陸展店，但店數規模並不大，今年頂新也以新品牌「貝瑞」在大陸開麵包店。而在台灣布列德門市收攤後，是否將傾全力拓展大陸市場，尚不得而知。

業內人士表示，其實布列德台灣門市將收攤的消息日前早有耳聞，分析原因除了受疫情影響外，至少有兩大關鍵因素，首先是「滅頂」風暴重創，布列德剛賣給頂新不久就發生台灣食用油風暴，後來又出現連串「滅頂」行動，網路上抵制、拒買聲浪席捲頂新集團各大相關企業且延燒數年，布列德麵包店也受波及。

其次是定位不明，台灣烘焙市場競爭激烈，除了連鎖店、獨立店、便利商店，加上近年受電商蓬勃發展之賜，網購美食蔚為風潮，許多網購小品牌前仆後繼興起，競爭加劇下，若品牌或產品缺乏差異化特色，加上店數規模又不夠大，難成為顧客指名的品牌，更遑論衝高市占率，被淘汰也是時間問題而已。

不過，布列德公告指出，未來將朝更多元的營運模式，以全新面貌跟顧客再次相見。據了解，由於布列德另有一中央工廠位於新北市五股區，同業指出，若保留生產財，未來轉型為代工模式，或是走網路品牌經營，都是可能的選項，後續發展值得觀察。

(工商 )