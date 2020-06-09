受惠於上周五的亮眼非農就業數據，經濟樂觀復甦的預期，以及上週六油國同意延長減產期限至七月，激勵美股周一飆升。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲461.5點或+1.7%，為27572.4點。

標普500指數漲38.5點或+1.2%，為3232.4點。收復今年的跌幅，航空股領先漲幅。

科技股領軍，那斯達克綜合指數盤中一度上漲至9927點，創盤中最高紀錄，收盤漲110.7點或+1.13%，為9924.8點，亦創下收盤新高點。

美聯儲會傳出擴大主街(main street)計畫的中小企業防疫貸款申請條件，最低貸款額度下調至25萬美元，消息傳來，為美股增添動力。

美股受惠於經濟重啟的氣氛，與重啟相關股皆上漲，特別是先前跌深的航空股、零售股、海上運輸股。波音大漲12.19%，表現亮眼，聯合航空漲14.84%，美國航空漲9.25%，達美航空漲8.23%。

科技股的個股方面，蘋果股價收復先前損失，周一並上漲0.63%，收報333.58美元，創歷史新高價。IBM上漲2.86%，微軟和思科皆漲約0.6%，唯有英特爾下跌1.04%，罕見出現較大跌幅。

分析師認為，非農就業的意外新增，以及五月可接受的16.4%失業率，市場更多在談論V型反彈，特別是那斯達克指數的衝高，暗示新一波牛市的到來。高盛經濟學家認為，五月失業者多為臨時裁員，預計六月失業數據將進一步下降。市場也等待進一步的統計數據，來確認經濟復甦的到來。

(時報資訊)