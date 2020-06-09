台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)董事長孫正強指出，公司拓展環保業務，配合台灣鋼鐵集團朝全循環經濟營運發展的大架構，於日前與台苯(1310)簽約，取得榮福股份有限公司99%股權。

久陽精密5月自結合併營收6,481萬元，較去年同期減少45.69%；1-5月合併營收為3.6億元，年減28.32%。

久陽表示，因新冠肺炎疫情影響全球貿易，公司5月螺絲業務營收仍受國外部分客戶暫停收貨致使外銷業績受阻。另外，子公司台鋼運輸部分，承接春雨及榮剛運輸承攬業務後，營收進一步成長，惟與運輸結合之廢鋼等再生原料及金屬回收買賣部分，由於5月下旬客戶工廠維修暫停收貨，影響5月營收表現，預計6月中後可回復穩定成長。

久陽已完成收購榮福，正式挺進廢棄物處理市場。公司指出，目前，台灣二十四座營運中的垃圾焚化廠當中，二十座廠齡超過十五年，未來兩、三年將會進入整備改建高峰期。榮福係國內少數幾家具備操作實績得以參與焚化爐投標資格之廠商，未來將利用榮福新竹廠對廢棄物處理業務的實績、人才與經驗，積極擴展業務，挑戰取得更多焚化爐整改與操作管理案件，目標希望榮福成為國內焚化爐管理之前三大廠商。

(時報資訊)