巧新(1563)5月合併營收為2.72億元，年減51.44％，累計前5月合併營收為18.81億元，年減25.78％，雖然營收持續受疫情影響，營收較去年同期腰斬，但由於歐美地區逐步解封，豪華汽車品牌車廠拉貨力道有所提升，5月營收較上月成長26.2％。

巧新表示，第2季營收受歐美地區封城短期影響部分訂單有遞延出貨的情況，但隨著時序進入5月中後歐美各國陸續解封，逐步重啟經濟活動，豪華汽車品牌客戶已開始備貨，整體營收將有望逐月重回正常水位。

全球豪華汽車品牌車廠皆朝向電動車、油電混合車等智能化、節能減碳的技術發展進程，且往一般SUV休旅新車款推出來搶攻新車銷售市占率為重點方向，有助於相關汽車零組件供應商開拓業務接單的空間。巧新旗下客製化輪圈仍具高度競爭優勢，由於鋁合金、複合材料所客製化的鍛造輪圈具備金屬密度、強度、重量皆優於一般常見鑄造輪圈的性能，且憑藉巧新嚴苛且多樣化的工藝設計、淨成形鍛造解決方案等，可彈性設計滿足超跑與豪華汽車品牌車廠少量多樣、輕量化等客製輪圈的需求，有助於拉高巧新於單一品牌車廠新車款的滲透率。

今年下半年歐洲各國政府相繼推出汽車產業的援助計畫以及稅務優惠的刺激新車銷售市場復甦，加上歐美地區客戶陸續復工生產，看好歐美封城陸續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨。此外，屏東自動化新廠已取得多家高級汽車廠的量產許可，屏東自動化工廠的產能投入，將會大幅增加巧新對客戶的供貨能力，盼疫情回穩後盡速取得客戶產線認證出貨。

(時報資訊)