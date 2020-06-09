東陽(1319)5月自結合併營收10.24億元，年減43.72％，前5月自結累計合併營收68.36億元，年減23.59％。公司指出，今年營收下滑，主要是新冠肺炎疫情影響，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致，但近期隨著各地區陸續解封，市場動能恢復指日可待。

東陽AM事業5月自結合併營收6.56億元，已較4月成長10％，前5月累計合併營收51.54億元，東陽持續開發新產品，做好備貨準備，隨著歐美地區陸續解封，AM的業績量能也將逐步回升。

東陽OEM事業5月自結合併營收3.68億元，前5月自結累計合併營收16.82億元，大陸乘聯會發布5月乘用車零售銷售量達160.9萬台，年增1.8％，是2018年6月以來，乘用車銷量首次恢復正成長，也比4月成長12.6％，在大陸復工、復產加上大陸政府推出政策提振、需求釋放的多重刺激下，更有助於未來OEM的復甦。

(時報資訊)