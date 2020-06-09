新冠肺炎何時開始流行？爆發源頭為何地？中美彼此甩鍋了一段時間，近日美國哈佛一項研究又有駭人的結論出爐！研究指出，透過衛星觀察分析，大陸在去年夏末初秋就已新冠肺炎大流行。此結論曝光後引起熱議，台灣網友直呼「太扯了」，若依此邏輯，美國去年流感大流行現象又作何解釋？

美媒ABC報導，這項研究是由哈佛醫學院布朗斯坦教授主持，其研究團隊分析商業衛星影像，運用類似情報機構的技術，「觀察到從2019年夏末秋初開始，武漢五家大型醫院外圍，交通量急劇增加」。

布朗斯坦並以同時期大陸網友搜尋某些症狀的次數增加現象作為佐證，這些症狀就是後來被認定與新冠肺炎密切相關。

布朗斯坦解釋，「去年10月發生了某些事。顯而易見，早在世所公認的新冠肺炎疫情開始前，武漢社會就出現某種程度的混亂。」布朗斯坦認為，衛星影像雖然不是決定性證據，但能反映真實情況。

對於哈佛研究的推測，網友一片嘩然，紛紛留言狂酸，「去年九月美國就流感大流行了，3千萬人感染，其中有新冠患者，美國醫院早忙翻了。」、「流感vs新冠肺炎，用衛星就可知，太神了？」、「最近武漢10天檢測1千萬人，哈佛大概也會說中國隱瞞疫情，哈哈。」、「如果十月就有疫情、那麼為什麼從十月到十二月都沒有傳開？」、「神邏輯～」、『鬼話連篇號』衛星！」、「哇，果然是哈佛！這樣厲害，靠車流量就能研判出肺炎流行」、「停車場車子增多=出現新冠肺炎病毒？這是什麼太空邏輯啊！」、「媽啊，我們家隔壁辦喜事，車流量變多，人家說我們得肺炎了…」。

(中時電子報)