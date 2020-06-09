高雄市長韓國瑜遭罷免，行政院副院長陳其邁參與補選呼聲最高。陳其邁上午接受「周玉蔻嗆新聞」訪問時，對於代理市長及補選不願鬆口，只說有決定會告訴大家。不過，對於韓國瑜要不要提出罷免訴訟，陳其邁則認為，市民希望直接一點；紛擾再持續一年，他覺得不好。

陳其邁表示，罷免案是給政治人物一個好的課題，選民在網路時代資訊發達，民意如流水「要掉下來非常快」，政治風險非常高，選上要好好做，韓原在高雄 ，去參選總統跟原先承諾不同，現在網路時代，選罷會愈來愈正常。

陳其邁表示，韓國瑜罷免票數超過原來的得票數，相信當事者會有感受，不管韓或相關的人都要警惕，一年內政治資本耗損，韓參選總統時他有建議儘量不要，站在朋友立場上他很惋惜，因為沒有辦法達到承諾，後果就會浮現出來。

但陳其邁表示，他沒有聽過什麼府院兩階段考量，政院應會基於政治安定，無縫接軌，來看整體考量，高雄需要重新開機往前走， 對補選訴訟案 ，市民既已做了決定，應尊重高雄市民決定。

陳其邁表示，他沒時間好好看一階二階段考慮，但個人覺得一年多的紛擾應儘速落幕，他也很難以想像對選舉結果拖延好嗎 ，市民希望往前走。

對於韓國瑜，陳其邁也說，他這幾天心情不好，給他一點空間，相信以高雄市民一年來對他的熱情，韓會做對高雄好的決定，「提訴訟是他的權益」，但對市民來講，直接一點會比較好，再紛擾一年，其實並不好。

主持人追問，他若離開行政院，未來接替人選，陳其邁則說，這是人事問題，他不便評論。

(中時 )