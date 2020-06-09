高雄市議員黃捷從許崑源靈堂出來，哭紅雙眼、泣不成聲。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，點燃各地罷免戰火，高雄罷免時代力量黃捷的臉書社團宣告重啟連署，罷免黃捷總部聚集民眾，風雨無阻，目前連署第一階段已經達標。黃捷昨（8）日上午到議長許崑源靈堂致意，笑著走進去卻哭著出來，原來是因為沒戴口罩又擦口紅，一副勝利者的姿態，遭法制局長嗆聲。

一早到議長許崑源靈堂，黃捷開心跟媒體打招呼，沒戴口罩、露出擦著口紅的粉嫩嘴唇，沒想到走出來表情全變了，掩面哭紅眼是不是被罵，黃捷頻頻搖頭，疑似就是被法制局長，在裡面嗆說為什麼要來，黃捷回說可以不來嗎，發生口角。

不只在靈堂被嗆，罷韓6日過關，點燃罷免戰火，高雄下一個被發起罷免的就是黃捷。黃捷：「對於這個位子，我也覺得只要是民意的展現，我都非常尊重，希望它不是一個惡意的報復，沒有理由、沒有正當性這樣的操作。」

罷捷連署8日重新開跑。（柯宗緯攝）

昨日在鳳山罷免黃捷總部，上午就有不少人陸續來連署，下午下起大雨，連署人潮依舊風雨無阻。鳳山區民眾：「很假，一個很假的人，你去那邊哭，對我而言是在作秀啊」、「不要再做秀了，當你在霸凌別人的時候，你有沒有慈悲心，你有沒有將心比心」。

（圖／中天新聞畫面）

（圖／中天新聞畫面）

根據了解，鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻是1%，約2900多份；二階連署門檻10%，2萬9千多人。其實罷免黃捷活動早在2月份就已經發起，當時為了怕激起罷韓更加對立因此暫停，在6日罷韓通過後，宣布再度重啟，目前總共1萬1千多份，還要再拚40天衝3萬3千份。

罷免黃捷連署書負責人王先生（2020.06.08）：「早上9點之後開始（重啟），目前大概有將近100人來，（目前）有3000份，希望把數量累積到3萬3千份，再去做那個申請」。

除了黃捷，還有三民區各議員，包括康裕成、林俞凱、鄭孟洳等，也被點名要列入罷免名單，議長許崑源在罷韓通過當晚墜樓身亡，黃捷當初力挺罷韓又淚灑議長靈堂，難以擺脫目前被罷免團體鎖定的困境。

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(中時電子報)