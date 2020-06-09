〈昭和冰室〉的〈招牌布丁牛奶雪花冰〉，餡料花生、杏仁片、巧克力脆片、玉米片，以及紅豆和珍珠（黑糖粉圓），吃在嘴裡口感層次豐富。（圖／姚舜）

〈昭和冰室〉的〈大人系巧克力威士忌雪花冰〉的雪花冰，是用巧克力冰磚刨製。(圖／姚舜）

〈大人系巧克力威士忌雪花冰〉的餡料有北港花生、烤杏仁片、巧克力脆片，以及黑巧克力刨片，是一碗非常「邪惡」的冰品。（圖／姚舜）

巧克力是威士忌的「好朋友」，享用〈昭和冰室〉的〈大人系巧克力威士忌雪花冰〉時，可倒入一小杯威士忌，其風味有一點點像維尼納咖啡，非常獨特。（圖／姚舜）

〈泰國手標超濃泰奶雪花〉是用泰國知名的手標泰式奶茶作成冰磚，再刨成雪花冰，然後淋了煉乳再放了各式餡料，香甜濃醇。（圖／姚舜）

〈昭和冰室〉的〈摩卡奇諾〉，除了加了大量鮮奶油與巧克力，還有迷你綿花糖，也是一道「邪惡飲品」。（圖／姚舜）

這一杯〈拿鐵〉上的拉花，顯示〈昭和冰室〉咖啡師的功力不凡。（圖／姚舜）

享用〈昭和冰室〉的〈招牌咖啡〉，是以現沖咖啡注入內有焦糖、咖啡冰磚、煉乳、鮮奶與奶汁的杯中，風味濃郁、口感稠滑。（圖／姚舜）

用咖啡作冰磚，可以讓咖啡風味不會被冰塊稀釋得太嚴重。（圖／姚舜）

〈昭和冰室〉的〈招牌咖啡〉，風味濃郁、口感稠滑。（圖／姚舜）

除了雪花冰外，在〈昭和冰室〉也可吃到不同的甜點，圖為用紅豆搭配的〈抹茶千層〉，每份180元。（圖／姚 舜）

〈昭和冰室〉的布丁，是日本又開始流行的「硬布丁」，口感厚實且香氣濃郁。（圖／姚舜）

位在台北市文昌街內的〈昭和冰室〉，是開在一有63年歷史的老宅內，位在二樓的「酒場」本周正式營運。（圖／姚舜）

入了夜後的〈昭和冰室〉，另有風情況味。（圖／姚舜）

〈昭和冰室〉的股東中有酒商，店內亦提供包括日本威士忌在內的酒品。（圖／姚舜）

充滿懷舊氛圍的〈昭和冰室〉，桌椅家貝都是骨董，裝潢陳設也都是「老件」，圖為昔日醫院候診室的木製長椅。（圖／姚舜）

這一塊昔日北投磚窯廠燒製的紅磚，說明了〈昭和冰室〉的「前世」。（圖／姚舜）

台北文昌街內的〈昭和冰室〉，帶有一股濃厚的和風懷舊氣質，讓人覺得置身其中呻冰是一浪漫的體驗。（圖／姚舜）

「老」也是一種時尚，〈昭和冰室〉內的吊燈，有各式骨董燈罩，很有味道。（圖／姚舜）

骨董級手動刨冰機，讓人回味舊時光。（圖／姚舜）

坐在高齡63歲的磚造老宅中，吃著用巧克力、牛奶或泰式奶茶冰磚刨製的雪花冰，這是台北文昌街內〈昭和冰室〉傳遞的一股「浪漫食尚」氛圍。在台灣，呷涼吃冰，本是夏天隨處可見的庶民飲食樣態，只是，從古早味的蜜豆冰、枝仔冰、剉冰、綿綿冰、泡泡冰，一吃直到現今的雪花冰，可從來沒有一家冰店像〈昭和冰室〉這樣以復古懷舊的裝潢風格，讓客人宛如置身私宅性格濃烈的空間中，像吃日式定食般的嗑著布滿餡料的雪花冰。

這真是一種「充滿幸福感的浪漫吃冰新體驗」，只是，店家只是低調安靜的作自己生意，沒有大肆宣傳行銷，所以即便是台北人，知道〈昭和冰室〉的也不多，倒是國外部落客發現台北市家具一條街內居然「藏」著這樣一家冰店後即PO文分享，所以疫情前吸引不少國外自由行客人前往「朝聖」，事情還引起了觀光局國際組的注意，國際知名度比在國內還高，也是一個「傳奇」。

「去日無多了…」，自稱〈昭和冰室〉小股東的陳恩新感性的說，這用北投磚窯廠燒出的紅磚興建的老宅，建於民國46年，也就是日治時代後12年誕生，於今已有63年歷史。陳恩新表示，股東們心裡其實很清楚，由於都市更新 危老改建，這老房子再撐也撐不了幾年，股東所以願意投資，主要是希望在老宅的「有生之年」，讓人們見證台灣曾走過的美好年代。

陳恩新的本業是旅遊業，是專門操作與接待優質旅行團的越南地接社，〈昭和冰室〉的另外三位股東則有骨董家具商、代理日本威士忌的酒商，以及網路電商的高階專業經理人。4個 各有一片天的朋友湊在一起創業，一方面是「可以有個自己的地方交朋友」，另一方面是家具與酒都是現成的，加上老宅租金不算太貴，開個餐飲小店作為家具與酒的展銷平台，門檻真的不高，於是他們就Do It了。

最早，〈昭和冰室〉的股東們其實想賣的是關東煮，但因需要較多設備，老宅廚房又不夠大，於是他們打消了賣關東煮的念頭，決定在一樓賣冰，二樓則作酒吧〈煉瓦蒸餾所〉，一樓先營業，至今年6月剛好滿一周年，二樓則花了一年的時間規畫，本周正式開幕。一樓的座位如果滿了，客人仍可上二樓吃冰。

〈昭和冰室〉除了建築本身是一老房子，內部裝潢陳設也流洩著一股「戀戀老時光」的懷舊復古風，這股氛圍則出自John的手筆。John原本就作骨董家具生意，他的興趣嗜好除了衝浪就是收集「老件」，所以在〈昭和冰室〉內除了有昔日醫院候診室內的木製長椅、維多麗亞式的沙發，中藥店內的藥材櫃子，火車站的舊時鐘、阿嬤的化妝檯、古時戰土的盔甲、老打字機、冰箱與刨冰機…，這些「老件」都是出自昭和年代，店名也就由此而來。

〈昭和冰室〉的建築與裝潢很懷舊，但店內賣的冰品與甜點卻很時尚現代且富「新藝」，而且非常「邪惡」讓有心瘦身的朋友陷入天人交戰不可自拔的情境。

例如招牌商品〈大人系巧克力威士忌牛奶雪花冰〉，用巧克力漿製成冰磚再刨成雪花冰，再搭配烤杏仁片、巧克力酥、巧克力碎，吃時再淋上日本威土忌酒，口感與風味多層交織並帶著酒香，是傳統冰店嘗不到的「大人味」。

另一招牌〈布丁牛奶雪花冰〉也是一「引人犯罪」的冰品，鮮奶冰磚刨成雪花冰作基底，再淋上焦糖漿並布滿花生、紅豆、巧克力脆片、珍珠（黑糖粉圓）、杏仁片與玉米片等，不僅是一碗「吃了會飽的冰」，也是一碗「吃了會發出聲音且有口感的冰」。

除了雪花冰，〈昭和冰室〉的冰飲如〈摩卡奇諾〉和〈招牌冰咖啡〉，也非常誘人，甜點〈抹茶千層〉出自法式甜點達人的手作，這樣的商品與這樣的氛圍，無怪讓老外覺得「在台灣吃冰，是一件浪漫的事」。

(工商 )