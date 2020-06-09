《夫妻的世界》劇情刷新觀眾三觀，即使已經大結局，話題仍不斷。而近日台灣社會也上演了類似戲碼，大肚子的妻子忍不住上網痛訴，丈夫在她懷孕時出軌，且對象居然是一個阿姨；她抱著婆婆痛哭，「我居然讓你（丈夫）被一個阿姨拐走。」貼文一出引起熱議。

人妻在《爆料公社》控訴，「一年前，一定是老天爺心疼我，我拿起你的平板打開Line，只用一次的機會就用密碼解開你平板的鎖，所有不堪入目的對話、照片，在我眼前跳出來。而對方居然還是一位年長的阿姨。」讓她忍不住情緒，抱著婆婆大哭，哭到腳軟站不起來。

（圖／翻攝自爆料公社）

人妻透露，自己為了顧全家庭、孩子，所以選擇隱忍，原諒丈夫，沒想到2人仍持續在外面偷偷來。她表示，丈夫道歉、懺悔、下跪樣樣來，但偷吃的2人根本沒有悔改，「阿姨的尺度超開，應該也是住海邊，連我老公的鳥要收哪都要管。」

她忍不住痛哭，「我19歲就跟你，多少人看著我們一路走來，一心一意，你拿什麼回報我？我居然讓你被一個阿姨拐走，還是跟我們一起聚餐過的無害阿姨。」婚外情導致她情緒低落，坐月子天天以淚洗面。

最後她向小三喊話，「妳明知道我跟丈夫有3個小孩、他有家庭，（難道）破壞別人家庭就是你的專長嗎？你手段異於常人，居然連公司長官都出馬相挺；何阿姨，妳明明已經誠心誠意跟我道歉過了，為什麼要一直弄髒自己，破壞別人的家庭？ 41年來讓妳心動的男人，難道永遠都只是別人的老公嗎？世界很大，妳也有歲數了，是不是該清醒一點了呢？」

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(中時電子報)