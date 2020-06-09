歌壇天王周杰倫年初帶著全家到老婆昆凌老家澳洲度假，4月返台後遵照政策居家隔離了14天，出關後也不急工作，忙跟朋友相聚聯絡感情，另外幫昆凌自創隱形眼鏡品牌當模特兒，果真寵妻魔人無誤，而有日前民眾要到圓山打球發現球館無法進入，發現是周董包場，為了帶老婆跟朋友打保齡球。

據《鏡週刊》報導，日前有民眾爆料要去圓山保齡球館打球卻進不去，後來得知是被周杰倫包場，果真之後拍到周董帶著老婆跟一票朋友打完球後步出，一行人在門口聊了一下才散會，據悉，球館有1500坪之大，為了防疫及隱私，周董花2萬包場讓親友好好玩，雖然對他來說不是大數字，然10年前他也曾帶舊愛蔡依林打保齡球，當時僅包了2個球道，比較起來寵妻更甚。

而被拍到包場打球當天，昆凌跟另2名友人先走向停車處等，周杰倫及朋友則走到狗仔副駕駛座位置輕敲玻璃，一開口先詢問是民眾爆料嗎？之後竟關心：「有拍到吼？」，態度溫和，而眾所周知過去周董非常討厭狗仔，婚前某次到跟媽媽、昆凌外出用餐被拍到正面照，他跟隨行友人圍成人牆阻擋拍攝，還拿手機反拍，甚至做出不雅手勢，對比當今的作風，完全是反差。

(中時電子報)