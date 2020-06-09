雖然美國總統川普堅稱，先前他進入白宮地下碉堡是短暫視察，但司法部長巴爾（William Barr）周一說，由於5月底的示威抗議嚴重，美國特勤局（U.S.Secret Service）建議，將他送入碉堡。
據CNN新聞網9日報導，巴爾告訴福斯新聞（Fox News），5月29日的狀況很糟，因此特勤局建議總統川普，到白宮的地下碉堡去。由於就在白宮對街連續3天的示威抗議十分暴力，有人縱火，導致許多警察受傷，因此他們決定，6月1日採取行動，擴大白宮和拉法葉廣場（Lafayette Square）的周邊防禦。
而川普上星期解釋說，他5月29日會進入碉堡極短的時間，只是為了「視察」，而不是為了個人安全躲進去。「他們說，這時候下去看看剛好，因為有時候你可能會需要它，」川普說，「而我看了，當時是白天，那不是問題……從來都沒有問題。」
川普還自曝，他先前就去過不只兩次，以體會空間感，而不是保護自己免受傷害。然而，上星期好幾名消息人士透露，說川普在5月29日傍晚的激烈抗議中，匆匆被送入地下碉堡，在裡面待了將近1小時。而另一名執法消息人士說，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），還有兩人的兒子拜倫（Barron）也被送入地下碉堡。
(中時電子報)
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