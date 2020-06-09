高雄市長韓國瑜在6日以接近94萬票的高票數遭到罷免，高雄市長即將進行補選，傳言民進黨將有兩階段對市長補選進行布局，因應韓國瑜可能提出的「罷免無效」，對此，行政院副院長陳其邁今日在廣播節目中受訪回應表示，高雄已經紛擾許久，民眾都希望市政可以趕快回到正軌。

外傳民進黨將在高雄規劃兩階段布局，首先將指派一位代理市長看管市政，並且進行補選相關事宜；而若韓國瑜提出「罷免無效」，將指派另一位代理市長規劃接下來兩年的事務、準備長期管理高雄，同時備戰2022，而這個人選恐怕就會是陳其邁。

陳其邁受訪時指出，高雄市民很期待有新市長、可以重新開機。如今罷免成功當然心裡有一些唏噓，他覺得相當遺憾，因為家鄉出現了很大的變化；陳其邁感嘆表示，高雄是個很容易接受新事物的城市，但一年多來高雄也像是「海波浪」，讓人見識民意如流水，政治人物應兢兢業業，不負人民期待。

(中時電子報)