中信金(2891)5月稅後盈餘33.55億元，相較去年35.16億元略減，前5月合併稅後盈餘186.96億元，則較去年同期171.92億元增加近1成，每股稅後盈餘（EPS）為0.96元，中信金表示，5月銀行存放款業務持續成長，帶動獲利表現維持去年水平。港系外資出具報告，給予中信金「買進」評等，目標價21.9元。

旗下子公司中國信託銀行5月稅後盈餘18.26億元，前5月合併稅後盈餘122.61億元；台灣人壽5月稅後盈餘為12.03億元，累計前5月合併稅後盈餘63.6億元。

中信金表示，金融市場受新型冠狀病毒大幅波動，但中信金5月銀行存放款業務動能穩健，保險業務因投資市場回穩，投資收益佳，整體獲利表現良好。

中信金強調，今年市場環境雖受疫情影響，但銀行至今年5月，存放款核心業務仍持續成長，而保險負債成本持續下降，帶動經常性收益提高，加上受惠於債券殖利率下降，投資收益有不錯表現，中信金前5月稅後盈餘較去年同期成長9%。

(時報資訊)