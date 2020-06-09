台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，與大慕影藝合作的年度4K戲劇《做工的人》，儘管5月才上檔，但開播就叫好叫座，觀看次數更贏過同期眾多韓劇，完結篇首日觀看次數較前一集成長近5成，亦成為今年上半年 myVideo戲劇類第一名 。

《做工的人》完結篇首日觀看次數不僅較前一集成長近5成，創下收視高峰，全集更創下總累積收看次數突破百萬的亮眼成績，成為今年上半年度 myVideo戲劇類冠軍。

李芃君表示，不少觀眾看了myVideo提供《做工的人》首二集免費看後，因劇情揪心而欲罷不能，估計有多達四成五的新用戶都是被《做工的人》吸引而來，同時帶動付費用戶成長近2成；而這部4K高畫質拍攝的《做工的人》，也帶動透過凱擘／台灣大寬頻的大電視用戶欣賞，觀影比例較平日增加近3成。

李芃君指出，myVideo將會繼續以實際行動支持、投資台灣優質戲劇的決心。myVideo也將在下個月推出青春勵志電視電影《違反校規的跳投》，期望讓台灣觀眾看到可媲美國際水準演出本土戲劇。

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