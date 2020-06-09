日本三重縣電視台一名45歲男主播一色克美，因涉嫌闖入民宅、偷窺等罪嫌，於8日遭當地警方逮捕。而他所任職的三重電視台也在當日晚間，火速貼出道歉聲明表示，若一色克美的罪責屬實，將依照公司規定嚴懲，而電視台目前也已將他的照片自官網移除。

據日媒《日刊體育報》報導，有民眾在5月23日晚間11時10分左右，發現一名可疑人士在公寓窗戶外徘徊而報警；警方到場後在公寓附近一輛可疑車輛遂上前盤查，發現駕駛竟是男主播一色克美。

一色克美向警方供稱，因為很欣賞和該名男子同居的女性，因此才會偷看房間內部，還把耳朵貼著窗戶聽聲音。根據報導指出，這名女性是跟一色克美同一間電視台的女主播，且數年前就曾向警方表示，「有不明跟蹤狂在騷擾我。」

目前三重電視台官網也已將一色克美的照片撤除，並貼出道歉聲明，「對於公司職員被逮捕感到相當遺憾，目前警方正針對犯行進行調查，一旦確定犯行屬實，將根據公司規定嚴懲。」

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(中時電子報)