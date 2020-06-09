高雄市長韓國瑜罷免案過關，成為首位被罷免的直轄市長，令許多支持韓的民眾相當灰心！資深媒體人韋安則表示，再多罷韓票都掩蓋不了一個事實，「錄音帶」可以贏，「走路工」可以贏，就是「韓國瑜不能贏」。

罷韓投票結果6日出爐，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜，罷免案過關。韓國瑜當晚便率市府團隊向市民鞠躬，韓表示，「感謝市民給我機會、感謝團隊的努力，也遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市」。

韋安則在臉書表示，再多罷韓票都掩蓋不了一個事實，「錄音帶」可以贏，「走路工」可以贏，就是韓國瑜不能贏。「因為公民都覺醒了？以前是在裝睡嗎？」

高雄市議長許崑源在韓2018年選高雄市長時曾表示，民進黨靠「奧步」在高雄執政20年，先有謝長廷競選陣營的「緋聞錄音帶」逆轉選情，後有陳菊競選總部大喊「黃俊英賄選捉到了」再度讓選情翻盤。他當時感嘆表示，台灣本土政黨為勝選不擇手段，讓台灣的善良和純樸蕩然無存。然而，許崑源6日於高雄市長韓國瑜罷免投票通過後，墜樓身亡，震驚政壇，令許多政壇人士難過與不捨！

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)