羅智強臉書圖卡。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強今早在臉書說故事，指黨內最近發生一件很「笨」的事，原因是台中市某市場失火，攤商請民進黨立委的助理要消防員陪他們進火場搶救貨品，一位國民黨市議員卻為消防員安危而出面阻止，得罪攤商。該議員就是羅廷瑋，雖然得罪選票，實在太蠢了。但國民黨要重新站起，就是要這麼蠢。套句孟子講的，「王何必曰利，亦有仁義而已矣！」

羅智強以「國民黨要再起，何必曰利？」為題，搭配「消防員的命也是命」圖卡發文說，某市場失火，消防隊到達之後，趕緊撲滅火勢。攤商向民進黨立委的助理請託，要求消防員陪同他們，進入違建的鐵皮倉庫，去搬價值一百多萬元的貨品。立委助理一再詢問副市長，副市長只好說，要問消防局長；立委助理再問消防局長，局長說，要問第一線的大隊長；立委助理再問大隊長，大隊長說，把正在滅餘火的消防員拉回來，陪同攤商去搬物資。

這個時候，忽然有一位議員跳出來，大罵：「有沒有搞錯啊，火場是要專業判斷，餘火都還沒完全撲滅，你這個立委助理就一直要施壓．難道消防員的命不是命嗎？」議員跟立委助理起了口角衝突，最後消防員還是陪同攤商進入火場了，只是搬運過程又遇到復燃的狀況，而趕緊退出。

他說，他聽到這件事的時候，還不太敢相信；天底下真有這麼笨的議員嗎？市場人來人往，是選票的集中地，得罪一位攤商，起碼會少一百票，而拿消防員的命去拼，對民代來說卻不會有什麼損失。

羅智強說，故事中的這位議員，選擇為消防員站出來，而去得罪一大票攤商，這太蠢、太蠢、太蠢了吧？但是再一想，他發現，國民黨要重新站起，就是要這麼蠢。套一句孟子講的，「王何必曰利，亦有仁義而已矣！」什麼都選票考量，最後的結果就是被人民瞧不起；站住道理，站住仁義，才能得到社會的尊敬。這位議員，是台中市的羅廷瑋，大家覺得，羅廷瑋下次還選得上嗎？

有網友上去留言說，當下作秀完的立委助理，事後對攤商的善後無積極作為，反而是羅議員協助攤商清運災後垃圾、環境消毒，但這些作為足以彌補那號稱100萬的損失嗎？

(中時 )