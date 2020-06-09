美國股市氣勢如虹，周一(8日)除了費半指數以外全面收紅，科技股的那斯達克更漲至歷史新高，財經名嘴Jim Cramer表示，有人將這波市場反彈的氣勢，歸功於日前的「慘業」谷底翻揚所致，但他認為那斯達克的10檔股票，才是功不可沒！

CNBC報導，財經名嘴Jim Cramer指出，那斯達克市場飆升，比起疫情受創股的強勁反彈更能代表市場，而要了解那斯達克的魅力之處，就得注意到臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix以及Alphabet這5巨頭，不過，其它包括英特爾、特斯拉、輝達、微軟、思科也同樣功不可沒。

首先，Cramer表示，當大家因為封城關係而待在家時，亞馬遜、微軟、蘋果、Netflix及思科等「宅在家議題」，本來就有利多；此外，疫情可能改變消費模式，大家轉向非接觸技術，蘋果的Apple Pay必定可以受惠。

其次，Facebook距離3月谷底已漲近70%，其Facebook Shops幫助了許多中小型企業客戶。Alphabet、特斯拉、輝達也是那斯達克維持強勁的關鍵之一。

最後是英特爾，Cramer認為，這檔股票最迷人之處在於它價格便宜，同時，英特爾也一直向部分遭美國禁止的陸企提供晶片。

Cramer進一步說到，這10家企業都是可以在市場中玩出新花招的公司，它們可能不像疫情受創股會有驚天動地的反彈，但它們一直都是不錯的長期投資標的。

(中時電子報)