國民黨高市議長許崑源於6日罷韓之夜墜樓身亡，民進黨桃市議員王浩宇卻在臉書PO文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，引發爭議，隨後緊急刪文致歉，王浩宇服務處也在8日遭韓粉包圍，更有網友在臉書發起「罷免王浩宇」活動，短短一天，已超過4.5萬人案讚！

罷免王浩宇粉專已破4.5萬 。（摘自臉書網頁）

韓粉發起「罷韓」之後，現也出現「罷王」聲浪！臉書「罷免王浩宇」粉專表示，罷免王浩宇的行動，小編們籌備了1年半，從一開始沒人看好甚至被王浩宇嘲笑，但我們還是堅持下去了，因為我們相信這世界上正義是一定存在的。假如王浩宇的所作所為，成為一種流行 ，我們真的不知道該如何教育下一代，所以我們站出來，並堅持要完成心中的使命。但方法絕對不是暴力，因為只有懦弱的人才會用暴力和恐嚇來凸顯自己的威風，很抱歉，這不是小編的風格。

該粉專更直言，罷免王浩宇，應該成為一種普世價值，要去除的是那投機取巧、煽動對立、抹黑造謠的風氣。這也是台灣近代政治史上唯一有機會能聚集各方支持 的一場活動。在罷免王浩宇的同時，小編希望看到的是一種團結合作的台灣心。因為我們只有一個目標就是罷免王浩宇，沒有其他！

此文一出，截至今天為止，粉專已突破4.5萬個讚！許多網友紛紛留言表示，「我是中壢人，我全家10票都等著罷免他」、「被小編精神感動到」、「辛苦了，不過盡量快一點，等不及連署了」、「支持…因為他我出門都不敢說我是中壢人」！

網友留言。（摘自罷免王浩宇臉書）

(中時電子報)