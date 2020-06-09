工廠使用2018年1月1日以前出廠的舊有燃煤、或重油鍋爐，造成空氣汙染，為了提升空氣品質，高雄經發局補助工廠業者汰換更新舊有鍋爐設備，鼓勵改用天然氣、液化石油氣等清潔燃料，每座鍋爐最高補助70萬元，業者最晚應於今年7月1日前，完成鍋爐改善符合排放標準規定，否則將遭受處分。

高雄經發局9日表示，行政院環保署自2018年公告新版「鍋爐空氣污染物排放標準」，針對各業別鍋爐訂定一致性排放標準，並要求業者最晚應於2020年7月1日前，完成鍋爐改善符合排放標準規定，以免遭受處分。

高雄經發局說，為了落實政策、推動綠色工廠，該局同步爭取經濟部3年共1.41億元預算，補助工廠業者汰換更新舊有鍋爐設備，鼓勵業者改用天然氣、液化石油氣等清潔燃料，降低鍋爐污染排放。

經發局指出，累計至2019年底，總共已經補助103家工廠業者，更換167座鍋爐、減少約87,748公噸碳排放，工業鍋爐汰換或改造換為天然氣、液化石油氣或柴油鍋爐，包括表內管，每座補助金額最高新台幣70萬元，但，補助方案將在今年6月30日截止。

高雄經發局長伏和中表示，鍋爐改換使用天然氣，不僅減少污染物的排放，業者還無需像傳統鍋爐的使用，必須另外加裝空污防治設施、使用重油儲槽，間接減少了儲槽每月維護、清潔及疏通管線的費用支出、人事管理及燃料運送費用等成本，長期而言，對業者絕對是利多。

(工商 )