（東台集團董事長嚴瑞雄（中）今（9）日主持東台精機股東會，右一為嚴瑞雄姪女東台董事長特助嚴璐。圖／沈美幸）

東台精機去年EPS為0.23元，今（9）日股東會通過每股配發現金股利0.20元，並全面改選10席董事及3席獨董。東台集團董事長嚴瑞雄致詞表示，去年是很辛苦的一年，去年下半年起接單很辛苦，今年又有肺炎疫情，今年接單也會受影響。

東台去年合併營收110.0億元，合併淨利0.9億元，淨利歸屬母公司0.59億元，EPS為0.23元。今日股東會承認去年營業報告書及財報，通過每股配發現金股利0.20元，以及修訂股東會議事規則

東台今日股東會重頭戲是全面改選13席董事及獨董，其中10席董事及3席獨董，全面採提名制，董事換血出現新面孔。嚴家第二代，嚴瑞雄、他胞兄嚴華洲、姐姐嚴慧真全留任董事，其中嚴華洲是以三新法人代表留任，嚴華洲之子嚴正為三新法人代表、東台協理邱鳳輝以東英法人代表，董事董揚光，三人均留任董事。

東台今年董事及獨董出現新面孔，東台集團董事長嚴瑞雄的姪女東台董事長特助嚴璐，首度以燦英投資法人代表擔任董事，進入董事會，也為日後接班，預作準備。

遠東機械名譽董事長莊國欽多年前以個人名義投資東台，這次交棒由他兒子邏輯電子總經理莊宇傑，以宇源投資出任東台董事。東台今年新增東捷科技總經理陳贊仁、康瑞行銷董事長郭俊良以弘邁法人代表出任董事。

獨董方面，除王泊翰留任，在嚴璐引薦下，嚴瑞雄延攬福特六和汽車前總裁范炘、神盾副董事長喻銘鐸兩位具有豐富經驗的汽車及電子業人士，出任獨董助陣，協助東台推展汽車及電子相關業務，足見嚴瑞雄對嚴璐的信任。

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