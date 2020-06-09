疫情期間，從個人消費端觀察到遠距工作與教學相關工具需求量攀升的趨勢，台灣大旗下myfone購物網站，2~5月的3C產品整體營收和去年同期相比成長13%，其中，筆記型電腦成長近1成。 疫情期間民眾生活型態改變也帶動了居家娛樂需求，台灣大旗下串流音樂平台MyMusic 2~5月的整體訪客數，較去年同期成長4成，台灣大獨賣Nest Mini中文化智慧音箱MyMusic音樂播放次數亦成長近6成。串流影音平台myVideo單次計費內容營收，則是成長達46%，今年第一季使用凱擘／台灣大寬頻等大電視收看myVideo的用戶，總觀看時數較去年同期成長逾5成。

行動閱讀平台myBook亦發揮資訊傳遞特性，規劃「防疫專區」方便用戶掌握第一手疫情消息，帶動書城流量成長約5成。台灣大表示，本次疫情讓民眾關在家，有助消費者對於居家聲控、物聯裝置的認知與需求，可望加速智慧家庭市場更臻成熟。

(工商 )